Rugby : Fofana ne disputera pas le Tournoi des VI Nations

Sa qualité de course et de percussion va manquer à l’équipe de France et à Clermont. Wesley Fofana a été coupé dans son élan en sortant prématurément à la 38e minute de la rencontre de Champions Cup entre les Clermontois et le club anglais d’Exeter (victoire 48-26 des Jaunards). Verdict : une rupture du tendon d’Achille de la jambe gauche qui devrait nécessiter à une opération et à une "longue absence" selon les termes employés par l’ASM dans un communiqué.