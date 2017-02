Il "ouvre" les VI Nations avec Angleterre-France : pourquoi Twickenham est un stade mythique

Construit en 1908 par la Fédération anglaise de rugby (RFU, qui en est donc propriétaire) à une vingtaine de kilomètres à l'Ouest du centre de Londres, le stade de Twickenham -il s'agit tout simplement du nom de la ville qui l'accueille-, est aujourd'hui plus que centenaire. D'où évidemment une histoire plus fournie, par exemple, que le Stade de France, qui, avec ses 19 ans, fait figure de bambin.





Twickenham a ainsi accueilli son premier match en 1909. L'année suivante, l'équipe d'Angleterre s'y installait pour ne plus le quitter. Dès cette époque, les tribunes pouvaient accueillir 20.000 spectateurs. Des travaux réguliers d'agrandissement et de rénovation ont ensuite porté sa capacité jusqu'à 82.000 places, ce qui fait aujourd'hui de Twickenham le plus grand stade de rugby du monde. Lors de cette longue histoire, l'enceinte a notamment accueilli plusieurs matches lors des Coupes du monde 1991, 1999 et 2015, dont les finales des éditions 1991 et 2015.