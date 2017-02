Rugby : la France bat l'Ecosse dans la douleur

Que ce fut dur ! Le XV de France a peiné pour s’imposer face à l'Ecosse (22-16) ce dimanche au Stade de France pour la deuxième journée du Tournoi des 6 Nations. Face à des Britanniques accrocheurs, les Bleus, souvent brouillons, ont dû attendre la fin de la rencontre pour prendre un avantage décisif par l’intermédiaire de deux pénalités de Camille Lopez (72e et 77e). Avec ce succès, les hommes de Guy Novès prennent la quatrième place du classement devant leurs adversaires du jour et l’Italie, mais derrière l’Angleterre, l’Irlande et le Pays de Galles.





De quoi laisser entrevoir une remontée ? Rien n’est moins sûr tant le XV de la Rose paraît intouchable cette année. De son côté, la France paraît elle assez loin du niveau qui était le sien il y a encore quelques années. La preuve encore cet après-midi face aux Ecossais. Alors qu’il menait 13-11 à la mi-temps grâce à un essai de Gaël Fickou (31e), transformé par Camille Lopez (encore) qui avait aussi inscrit deux premières pénalités (6e et 20e), les Tricolores se sont en effet laissés rejoindre et même dépasser par le XV du Chardon – deux essais au total – en tout début de seconde période. Avant de finalement réussir à s’imposer, dans la douleur.