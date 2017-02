Tournoi des VI Nations : pourquoi Angleterre-France s'appelle-t-il le "Crunch" ?

La date d’emploi de ce terme pour caractériser l'opposition anglo-française n’est pas précisément définie. Certains disent qu’il est employé depuis 1906, date du premier affrontement entre les deux nations au Parc des Princes, d’autres affirment que c’est la presse britannique qui en serait à l’origine au début des années 90.





Qu’importe, la rivalité ancestrale entre Français et Anglais dure bel et bien depuis plus de cent ans. Et elle s’est perpétuée et renforcée lors de leurs multiples oppositions lors du Tournoi des VI Nations, en Coupe du monde ou au travers de petites phrases, par presse interposée.