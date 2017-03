Top 14 : le Racing 92 et le Stade Français vont fusionner dès la saison prochaine

Surprise dans le Top 14 ! Les deux clubs historiques de la capitale, le Stade Français et le Racing 92, vont fusionner dès le début de la saison 2017-2018. Les présidents des deux formations, Jacky Lorenzetti (Racing) et Thomas Savare (Stade Français), vont annoncer la nouvelle lors d’une conférence de presse lundi après-midi. Avec l’accord de la Ligue Nationale de Rugby (LNR), les deux clubs formeront une seule et même entité la saison prochaine.