Top 14 : le Racing 92 porte plainte contre Johan Goosen, l’un de ses joueurs stars, porté disparu !

"Johan Goosen ne se présente plus au club depuis deux jours et semble avoir abandonné sa maison du Plessis-Robinson. Face au comportement de Johan Goosen, le Racing 92 se voit contraint de lancer plusieurs procédures visant à faire respecter ses droits et à réparer le préjudice qu’il subit. Le Racing 92 s’estime en effet victime d’une fraude manifeste dont Johan Goosen, ses complices et différents conseils auront à répondre devant la justice", "au pénal et aux prud'hommes", assène en effet le club, ce mardi, dans un communiqué. N’en démordant pas, l’intéressé, lui, se trouve probablement en Afrique du Sud, non loin des locaux de Newline Stud, l'entreprise qui l’a embauché en tant qu’attaché commercial, son contrat ayant débuté… le 1er janvier 2017. Sauf que Jacky Lorenzetti, le président du Racing, considère, lui, que "le contrat de travail à durée indéterminée signé par un de ses amis et associé en affaire parait constitutive d’un faux"... Et bonne année, hein.