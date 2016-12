Top 14 : Mourad Boudjellal renonce à vendre "son" RC Toulon

"Je vais essayer de continuer cette aventure, le dossier est clos et j'espère que les Toulonnais démontreront que j'ai eu raison, a-t-il ajouté. Par rapport à tous les gens avec qui j'ai commencé l'aventure, par rapport au maire (Hubert Falco) qui apporte beaucoup de solutions à nos problèmes, aux gens à qui cela aurait fait plaisir (qu'il vende) et à Bernard (Laporte, ancien manager du RCT) qui a aussi été très actif et très persuasif." C’est clairement ce dernier point, et la récente élection de l’ancien Secrétaire d’État aux Sports, le 3 décembre, à la tête de la Fédération française de rugby (FFR), qui a fait pencher la balance.