Top 14 : vainqueur de Toulon, La Rochelle confirme son statut de trouble-fête

Les semaines passent et les performances de premier plan de La Rochelle se répètent. Cette fois-ci, c’est Toulon qui est tombé sur sa pelouse de Mayol. Et le scénario a donné une autre saveur au succès rochelais. Une pénalité réussie de Brock James à plus de 35 mètres après la sirène alors que les Toulonnais étaient revenus à égalité à cinq minutes du terme de la partie.