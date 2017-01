Tournoi des Six Nations 2017 : le calendrier et le programme TV complets

RUGBY – Le Tournoi des Six Nations, toujours très attendu, débute le week-end du 4 février. Comme d’habitude, l’édition 2017 mettra aux prises les XV de France, d’Angleterre, du Pays de Galles, de l’Irlande, de l’Écosse et de l’Italie. Et nous promet de belles émotions. Voici tout ce qu’il faut savoir sur le déroulé de la compétition et les chaînes sur lesquelles suivre les matchs.