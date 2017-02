Tournoi des Six Nations : l’arrière anglais Mike Brown dit s’inspirer… de Zlatan Ibrahimovic

"Je me sens en pleine forme. En fait, j’ai l’impression de me sentir mieux qu’avant, tout le temps. En tant que supporter de Manchester United, je regarde ce que fait Zlatan, et il a 35 ans ! Il dit ‘tu es plus vieux qu’avant mais tu n’es pas vieux’ et c’est comme ça que je vois les choses maintenant. J’ai encore beaucoup de temps devant moi." Vainqueur du Tournoi, avec un Grand Chelem à la clé, l’an passé avec le XV de la Rose, Brown a aussi révélé, au passage, quelle était son autre grande source d’inspiration : son ex-coéquipier en sélection, Jonny Wilkinson. "Wilko a vraiment été incroyable, je trouve. Il a eu un énorme impact sur mes coups de pied, et tous les compartiments de mon jeu. Je lui ai même proposé de le payer, mais il m’a répondu qu’il aimait juste travailler avec les gens qui veulent s’améliorer." Un joueur resté titulaire en équipe d’Angleterre jusqu’à ses... 32 ans.