Tournoi des VI nations : Boughanmi, Iturria, Sanconnie et Palis, qui sont les petits bizuths du XV de France ?

Dans un coin de la tête de Guy Novès depuis sa prise de fonction en 2015, cet arrière surdoué et véloce (1,89m pour 93 kilos) avait d'ailleurs déjà été convoqué par Philippe Saint-André pour le Tournoi 2014 (sans jouer) et faisait partie du fameux "groupe élargi" de PSA pour la Coupe du monde 2015. Novès avait donc logiquement voulu le sélectionner pour la tournée en Argentine en juin dernier, mais avait dû faire sans le Castrais, blessé en Amérique du Sud. Ce n'était donc que partie remise, puisque Palis intègre cette fois-ci la préparation des Bleus sans pépin physique et avec des ambitions. Car le joueur formé à Gaillac puis Albi a un profil - très bon dans les airs, à la relance et capable de buter - qui pourrait lui permettre de s'installer pour de bon en sélection.