Tournoi des VI Nations : pourquoi l'Angleterre est redevenue la meilleure équipe d'Europe (et pas le XV de France) ?

Par conséquent, à force d’aligner les mêmes hommes, les automatismes se créent, l’équipe gagne en expérience et le banc des remplaçants se hisse lui aussi au niveau des titulaires. "Le banc anglais a su faire la différence samedi, alors que la France est encore à la recherche de ses remplaçants qui sauront apporter quelque chose de plus en fin de match", constate l’ancien troisième ligne aile passé par Montferrand. Mais au-delà du travail entrepris sur le terrain par Eddie Jones, c’est bel et bien le projet global mené par la fédération et les clubs anglais, depuis la faillite de la dernière Coupe du monde, qui porte ses fruits et se répercute désormais sur les "All Blacks d’Europe", le nouveau surnom accolé au XV de la Rose.