Tournoi des VI Nations : les Bleus s'imposent et accrochent le bonus face à l’Italie

Tout avait pourtant très mal commencé. Dès la troisième minute de la rencontre, les hommes de Guy Novès ont été cueillis à froid par un essai du capitaine italien Sergio Parisse. A la conclusion d’une belle offensive transalpine, le troisième ligne centre du Stade Français fait la différence après une belle feinte couplée d’une passe du demi d’ouverture Carlo Canna.





Six minutes plus tard, Camille Lopez réduit l’écart (5-3) avant que Canna ne redonne un avantage plus conséquent à l’Italie. Malgré une belle opposition, les Bleus vont entamer une belle marche en avant avec une transformation de Camillle Lopez (17e) et essai de Gael Fickou à la 21e minute permettant aux Bleus de prendre l’avantage (8-11) avant la pause.





Dès le retour des vestiaires, la troupe du capitaine Guilhem Guirado enclenche la seconde avec une nouvelle pénalité de Lopez et en assurant un deuxième essai par Vakatawa, bien servi par Serin à la 48e minute. Peu après l’heure de jeu, Louis Picamoles enfonce le clou avec un troisième essai.





Le quatrième, permettant de décrocher le bonus offensif, arrivera par l'intermédiaire de Brice Dulin, encore une fois très présent pendant la partie. En toute fin de match, l'Italie va réduire l'écart avec un deuxième essai signé Esposito (80e). Pas de quoi ternir la copie des Bleus, qui remportent donc là seulement leur second succès du Tournoi.