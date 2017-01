XV de France : Chavancy plutôt que Bastareaud pour remplacer Fofana en vue du Tournoi des six nations

Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Grand classique des listes et des forfaits de dernière minute avant une grande compétition, le Tournoi des six nations 2017 (du 4 février au 18 mars) n'échappe donc pas à la règle. Car au lendemain de la grave blessure de Wesley Fofana (29 ans, 44 sélections), touché lors de la victoire de l'ASM en Coupe d'Europe contre Exeter samedi (48-26), le staff tricolore a annoncé la convocation du centre parisien Henry Chavancy (28 ans). Une première pour le capitaine du Racing 92, qui n'a jamais été sélectionné avec le XV de France, et une lourde responsabilité aussi.