XV de France : pourquoi Novès a attendu une succession de forfaits pour enfin rappeler Bastareaud ?

Interrogé par RMC sur l'absence de Bastareaud après la blessure de Fofana, Novès n'avait d'ailleurs pas caché qu'il s'agissait bien d'un problème de casting : "Il est plutôt dans un profil à la Yann David ou à la Rémi Lamerat alors qu'Henry Chavancy a plus le profil d’un Gaël Fickou ou d’un Wesley Fofana. Il faut essayer d’être cohérent par rapport à notre projet de jeu. On ne veut pas s'enfermer en ne mettant que des joueurs à gros potentiel physique. On est parti avec une certaine éducation depuis un an. On va s’y tenir".