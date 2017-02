Salon de l’agriculture : AOC, AOP, IGP, AB... que signifient ces dénominations pour les bouteilles de vin

L'indication géographique protégée (IGP) est soumise à un cahier des charges moins restrictif que l'AOP. La zone géographique est plus large et les méthodes de culture des vignes et de vinification sont moins figées. "En imposant moins de contraintes aux vignerons, l'IGP laisse plus de libertés -à ceux qui le souhaitent- pour jongler et adopter certains choix, tels ceux des cépages, des techniques culturales notamment et faire la différence, là où une AOC les aurait restreints", explique le sommelier.





La France compte 74 vins enregistrés en IGP, représentant un tiers de la production viticole du pays. II s'agit par exemple du Franche-Comté, produit dans les vignobles du Jura.