Salon de l'Agriculture 2017 : comment aller admirer Fine gratuitement (ou moins cher) ?

Elle s'appelle Fine, a six ans et nous vient de Bretagne, et on parie ce que vous voulez que votre enfant, sa cousine et leurs meilleurs copains voudront absolument la voir. Fine est l'égérie de la 54e édition du Salon International de l'Agriculture, qui se déroule au Parc des Expositions de la porte de Versailles, du 25 février au 5 mars. Sauf qu'à 14 euros le plein tarif, la visite en famille peut très vite représenter une assez jolie somme à débourser. LCI vous donne quelques astuces pour trouver des places et voir Fine et tous les animaux de la ferme en déboursant moins... ou carrément en laissant votre portefeuille tranquille.