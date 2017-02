Salon de l'agriculture 2017 : "the place to be" pour les enfants

C'est un des rendez-vous qu'on nomme volontiers incontournables. Femmes et hommes politiques y vont serrer des mains et montrer un soutien quasi obligatoire au monde agricole, les négociants y vont flairer les bonnes affaires ou mettre en avant les leurs, les exploitants, entrepreneurs agricoles et rares paysans y exposent leurs bêtes et leurs produits, et les médias s'y précipitent pour capter moments de tension et de relâchement. Mais le salon de l'Agriculture est aussi de ceux qui s'essaient à capter l'attention des plus petits, loin, bien loin du vacarme.