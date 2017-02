Salon de l'agriculture : tarifs, horaires, dates, itinéraire... les infos pratiques

L'entrée plein tarif coûte 14 euros. Le tarif enfant (6 à 12 ans) est à 7 euros. Pour les moins de 6 ans, c'est gratuit. Vous pouvez commander vos places en ligne ici sur le site du Salon ou, au risque de faire longtemps la queue, les acheter directement en caisse le jour J.





Des tarifs spéciaux sont prévus pour les étudiants (7 euros) et pour les visiteurs handicapés et leurs accompagnateurs (9 euros chacun) sur présentation de justificatifs. Des prix de groupe (12 euros à partir de 15 personnes et 11 euros à partir de 50 personnes) sont également proposés.





Plus d'informations par e-mail à supportsia2017@leni.fr ou par téléphone au 01.49.20.45.13.