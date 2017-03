VIDÉO - "Je gagne 356 euros à torcher le cul de mes vaches" : clashs en série après le passage de Fillon au Salon de l'agriculture

"Tiens bon, on est acquis à ta cause", "Fillon président"... L'obstination de l'ex-Premier ministre, qui a décidé de maintenir coûte que coûte sa candidature malgré sa probable mise en examen dans une quinzaine de jours, ne décourage pas ses plus fidèles supporters. Au contraire.





À peine arrivé au salon de l'Agriculture ce mercredi, porte de Versailles à Paris, le candidat républicain a été accueilli sous les applaudissements et encouragements. "Cette affaire solidarise l'électorat de droite" estime le président de l'Institut de sondage Pollingvox, Jérôme Sainte-Marie, cité par l'AFP. Mais un peu plus loin de l'agitation médiatique, l'ambiance était autrement plus tendue...