26 ans et déjà la peau ridée : de quelle maladie souffre la mannequin Sara Geurts ?

Dans le cas de Sara Geurts, son organisme ne synthétise pas suffisamment de collagène. Du coup, dès son plus jeune âge, sa peau, fragilisée, a commencé à se relâcher et à se rider. Un corps d’apparence âgé avant l’heure, qui a de quoi complexer plus d’une adolescente. Mais la jeune femme a décidé de ne pas se laisser abattre par sa maladie et, au contraire, d’en faire une force. Le syndrome d’Ehler-Danlos la fait vieillir (en apparence) plus vite mais ne lui prendra pas son estime d’elle-même.