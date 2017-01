3 remèdes naturels pour faire passer la toux

Pour calmer la toux, rien de tel que le miel. Grâce à ses vertus antibactériennes naturelles, il est réputé pour ses bienfaits calmants et apaisants. Mais tous ne se valent pas. Ainsi, les miels d’eucalyptus, de sapin ou de thym sont plus riches en composés actifs. Le citron a quant à lui des vertus anti-inflammatoires et anti-infectieuses.





Mode d’emploi : dans leur ouvrage Se soigner sans médicaments de A à Z, Corinne Lalo et Michèle Bontemps recommandent de laisser infuser le jus d’un citron pressé dans une tasse d’eau chaude, mais pas bouillante. Ensuite, il n’y a plus qu’à ajouter une cuillère de miel et à déguster le tout.