Mal de dos : 4 exercices faciles pour soulager les douleurs

Le psoas est un muscle qui part de la hanche, traverse l’abdomen et s’attache profondément sur les cinq vertèbres lombaires. Il est souvent tendu chez les personnes cambrées. Ce muscle a une prédisposition particulière à devenir tendu puisqu’il se trouve entre deux organes en perpétuel changement, le rein et le diaphragme. Pour réussir à étirer et protéger ce muscle, il suffit de mettre un genou à terre, de conserver un dos droit, et pousser sur sa cuisse. Répéter l’exercice sur la deuxième jambe.





Tous ces étirements peuvent être effectués au bureau, à la maison, et surtout, sans matériel.