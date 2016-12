5 choses surprenantes que vous ne savez (peut-être) pas sur les intestins

Situés au plus profond des entrailles, les intestins jouent un rôle clé pour la santé. Dès la naissance, près de 100 milliards de bactéries s’y côtoient et forment ce que l’on appelle le microbiome. C’est notamment lui qui nous protège de nombreuses agressions extérieures, comme la quantité de nourriture plus ou moins équilibrée – et parfois impressionnante - que nous ingurgitons lors des fêtes de fin d’année.





Mais outre les bactéries, le ventre est tapissé de neurones. Grâce à elles, il communique directement avec le cerveau. Longtemps ignorées, les scientifiques cherchent désormais à percer le secret de ces conversations secrètes. Et pour cause, les maladies neurodégénératives comme Alzheimer pourraient trouver leur origine dans l’intestin. Etonnant ? LCI lève le voile sur les mystères d’un organe des plus précieux pour le système digestif.