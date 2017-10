Accouchements : le laboratoire Pfizer retire son (très) controversé Cytotec

Au total, des mises en garde ont été formulées par l'ANSM en "2005, 2008, 2013, 2015", affirme au Parisien le docteur Christelle Ratignier-Carbonneil, directrice générale adjointe de l’ANSM. Elle avoue toutefois l'impuissance de l'Agence : "Nous ne pouvons pas interdire quelque chose qui n’est pas autorisé".





C'este dans ce contexte que le laboratoire Pfizer a indiqué mercredi 18 octobre au Parisien qu'il "ne préconise pas" l'utilisation gynécologique du Cytotec et annoncé le retrait du marché français de son médicament "du fait de la persistance du problème". Une décision qui survient alors que ce jeudi, le Lien, une association de patients, prévoit d'alerter sur les risques pour la femme et l'enfant dus au Cytotec, toujours selon Le Parisien. "Nous avons accumulé les dossiers et vite compris l’ampleur du problème", pose le fondateur du Lien, Alain-Michel Ceretti.