Fluor : à partir de quel âge peut-on supplémenter son enfant ?

DE BELLES DENTS – Considéré comme un allié pour les dents des plus petits, le fluor ne serait pas toujours un ami qui leur veut du bien. L’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) a ainsi décidé de restreindre la prescription de Zymaduo, de Fluorex et de Fluostérol aux seuls enfants de plus de 6 mois. Tour d’horizon de ce qu’il faut savoir.