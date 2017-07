A hautes doses, le baclofène est associé à un risque accru de décès

L’étude relève par ailleurs de surprenants usages du baclofène, non validés par l'ANSM, "vraisemblablement" dans le traitement de la démence et des douleurs rhumatologiques et autre mal de dos. Ainsi, 11.500 personnes de plus de 80 ans ont été traitées par baclofène sur la période de 7 ans et c'est un rhumatologue qui a débuté ce traitement chez 3.000 patients





L'étude ne porte pas sur l'efficacité du baclofène mais sur son profil de sécurité qui n'est pas bon, comparé aux autres médicaments sur le marché, relève M. Martin. Autorisé en neurologie, le baclofène est prescrit depuis quarante ans comme relaxant musculaire. Il fait l'objet d'une demande d'AMM pour l'indication du traitement de l'alccolodépendance. Le dossier AMM, qui prendra en compte cette étude, est en cours d'évaluation et l'avis devrait être rendu "avant la fin de l'année".





Sa popularité a explosé en 2008 avec la parution du livre "Le dernier verre" d'Olivier Ameisen, un cardiologue depuis décédé, qui y racontait que ce médicament avait supprimé son envie de boire.