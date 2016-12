Alerte à la méningite sur le campus de l'université de Dijon, les étudiants vaccinés à la rentrée

Le campus de l'université de Dijon est en état d'alerte. Deux étudiants de l'établissement ont succombé à une méningite en à peine trois mois et un troisième est actuellement hospitalisé. Dès la rentrée prochaine, un plan massif de vaccination va être mis en place. Objectif : vacciner quelque 30.000 étudiants.





"C'est un peu effrayant, c'est des personnes qu'on côtoie tous les jours", confie Lisa, étudiante en droit, qui a pris les devants et a déjà été vaccinée. Pour les autres, l'Agence régionale de santé a tout prévu avec une campagne de vaccination géante, qui concernera d'abord les étudiants de la faculté de droit, où se sont déclarés les trois cas de méningite.





"Pour rationnaliser l’intervention, on commence par les premiers cercles où il y a eu des cas et après on élargi. Quand on cible le premier 'rideau' où la maladie a été détecté, c’est tout à fait efficace", explique Muhamed-Kheir Taha, du centre national de référence des méningocoques. Quant aux proches des étudiants malades, ils ont déjà été vaccinés.