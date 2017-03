Alerte à la rougeole en Moselle

MALADIE - Dans le doute, la maman d’Hélène, 2 ans, a fait le choix de la vaccination. Et pour cause : une épidémie de rougeole semble se déclarer dans la région ces dernières semaine. Cette année en Moselle, en seulement 3 mois, 66 cas se sont déclarés. C’est six fois plus que l’an dernier. Le manque de vaccination et les idées reçues à sont sujet en serait la cause principale.