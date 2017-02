Alerte contre ces "superbactéries" qui pourraient tuer des millions de personnes

Avaler toujours les mêmes antibiotiques n’est pas la panacée. L’Organisation mondiale de la santé a mis en garde lundi contre la capacité de résistance aux médicaments développée par les bactéries. L’OMS a ainsi publié la liste de 12 familles de germes contre lesquelles il est "urgent" de trouver de nouveaux traitements sous peine de lourdes menaces sur la santé humaine. Ce risque est jugé "critique" pour trois familles de bactéries : les Acinetobacter, les Pseudomonas, responsables toutes deux d’infections nosocomiales sévères, et les entérobactéries. Dans cette dernière catégorie, on retrouve l’Escherichia coli ou E. coli, qui se niche dans des produits d’animaux mal cuits ou consommés crus ainsi que dans des fruits et légumes frais. E. coli pouvant entraîner de graves intoxications alimentaires et potentiellement mortelles.





L'OMS classe ensuite en "priorité élevée" six familles de bactéries. Parmi celles-ci : le staphylocoque doré, souche qui peut provoquer des infections cutanées, des septicémies et des pneumonies. Les salmonelles et l'Helicobacter pylori, responsable notamment des ulcères de l'estomac, sont également classés en "priorité élevée" tout comme la Neisseria gonorrhoeae. Le gonocoque est à l'origine de la gonorrhée, une infection sexuellement transmissible très répandue appelée également chaude pisse. Trois autres familles de bactéries sont ensuite placées en "priorité moyenne" : le pneumocoque, qui peut conduire à des pneumonies et des méningites, l'Haemophilus influenzae, responsable d'infections comme les otites, et les Shigella spp., cause d'infections intestinales telles que la dysenterie.