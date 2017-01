Non, il ne faut pas manger gras quand il fait froid

Mais il n’est cependant pas interdit d’augmenter légèrement sa consommation en matière grasse. Le meilleur moyen d’être en forme reste de manger équilibré et varié avec des plats composés de viande, de poisson, de légumes, etc. Attention aux excès si vous ne voulez pas vous retrouver avec des kilos en trop à l’arrivée du printemps. "La tartiflette et la raclette sont à éviter, ce sont des plats gras et salés", rappelle Maxime Mességué.





Et même s’il fait froid, l’hydratation reste indispensable. Comme l’explique le spécialiste, "le corps utilise beaucoup d’énergie et a donc besoin d’eau pour éviter la déshydratation". Du côté des boissons chaudes, le thé, le café et la tisane représentent aussi de bonnes alternatives. Attention toutefois au thé et au café qui sont diurétiques. Enfin, contrairement aux idées reçues, l’alcool ne réchauffe pas. Il est même un ennemi du froid. Sous l’effet de l’alcool, les vaisseaux se dilatent et le corps ressent une fausse sensation de chaleur.