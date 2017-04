Allergies : quelques conseils pour survivre à l'arrivée des pollens

En cette période de l'année, le professeur Jocelyne Just confie être "submergée" par les demandes de rendez-vous, "il y a une augmentation des allergies, qu'elles soient respiratoires ou alimentaires, liée à notre environnement qui change". L'environnement urbain, le manque de diversité des végétaux qui nous entourent sont, selon elle, responsables du développement de ces allergies.





LCI : D'où viennent les allergies ?

Pr. Jocelyne Just : Les allergies augmentent dans un mode de vie occidental car nous perdons nos facteurs protecteurs. Le fait d'être en contact avec une diversité végétale et animale dans la nature protège notre système immunitaire, qui va fonctionner normalement. Si cette diversité s'appauvrit notamment dans un contexte citadin, le système immunitaire va connaître des déviances comme l'allergie ou les maladies auto-immunes comme le diabète.

Par ailleurs, la pollution et le tabac rendent les allergies plus sévères. Un exemple : lors de la tempête dans le nord de la France en 1999 , les arbres arrachés ont été remplacés par des bouleaux et est apparue cette forme d'allergie dans toute l'Ile de France parce qu'il n'y avait que du bouleau. Quand on perd la diversité, on favorise les allergies qui ne sont qu'une perte de tolérance immunitaire vis-à-vis d'allergènes qui sont innofensifs et qui ne devraient pas nous rendre malades.