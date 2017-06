Allergique ? 5 conseils pour tenir le coup à l'approche de l'été

Encouragés par les fortes chaleurs, les allergènes atteignent des pics d’émission un peu partout en France. Cette semaine, ce sont les pollens de graminées qui malmènent les personnes allergiques. Mais ils laisseront bientôt place aux pollens d'ambroisie. La mauvaise herbe commence en effet à faire son grand retour un peu partout dans l'Hexagone.





Eviter l’exposition est aussi impossible qu’arrêter de respirer mais heureusement, il est possible de la limiter. Le Dr Pascal Bousiquier, allergologue à Paris et responsable médical et scientifique pour le laboratoire ALK, nous a livré ses conseils.