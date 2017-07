L’aluminium présent dans les vaccins est-il dangereux ?

Une affirmation démentie par le Haut Conseil de la santé publique qui estime que "les données scientifiques disponibles à ce jour ne permettent pas de remettre en cause la sécurité des vaccins contenant de l’aluminium". Dans une vidéo publiée sur Facebook et partagée plus de 600.000 fois, Baptiste Beaulieu, un médecin généraliste, a décidé de répondre aux questions les plus fréquentes sur les vaccins, dont celles sur l'aluminium.





"Dire que l'aluminium est un bon adjuvant, que sans lui la réaction immunitaire et donc immunisante se fait beaucoup moins bien, ça ne suffit pas à rassurer les gens, explique-t-il. Mais si je vous disais que les quantités d'aluminium apportées par les vaccins sont faibles (jamais plus de 0,85 mg) par rapport aux apports quotidiens d'aluminium dans l'organisme. Nous en mettons 3 à 5 mg dans notre corps chaque jour en mangeant et en buvant. 90 ans d'études scientifiques ont montré l'innocuité totale de ce métal sur l'organisme."