Alzheimer : la "thérapie occupationnelle" prouve ses bénéfices pour les patients

Si des études antérieures ont déjà montré les bénéfices de cette approche thérapeutique dans le ralentissement de la perte d’autonomie et des troubles du comportement inhérents à la maladie d’Alzheimer, les chercheurs de l’Inserm se sont intéressés à ses effets sur le long terme et dans des conditions de soins de routine. Leurs travaux ont été publiés dans le Journals of Alzheimer’s Disease.





Ainsi, les scientifiques ont recruté 421 patients atteints de démence, qu’ils ont suivis pendant 6 mois. Ils ont donc pu comparer leur évolution clinique entre le début de la thérapie et sa fin, trois mois plus tard. Ils ont ensuite reconvoqué les participants pour étudier les effets de la thérapie occupationnelle sur le plus long terme, soit encore trois mois après.





Verdict des auteurs : "Les résultats indiquent que les troubles du comportement des malades, le temps passé par les aidants à s’occuper de leur proche malade et la charge émotionnelle associée à cette prise en charge, avaient significativement diminué au cours des 3 mois d’intervention et étaient stables après cette période." Bref, une qualité de vie significativement améliorée.