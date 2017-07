Angleterre : les docteurs retrouvent... 27 lentilles dans l’œil d'une patiente

Le docteur Morjaria souhaite profiter de la médiatisation de ce cas surréaliste pour rappeler la nécessité pour les personnes porteuses de lentilles d’être suivi par un spécialiste.





"Aujourd’hui, alors qu’il est de plus en plus facile de commander des lentilles en ligne, les patients sont bien plus laxistes sur les visites de contrôle. Les lentilles de contact sont utilisées constamment, mais si le suivi n’est pas approprié, nous voyons des personnes qui contractent des infections oculaires sévères, qui peuvent même leur faire perdre la vue", affirme-t-elle.