Anti-moustiques : sprays, prises électriques, applications smartphones... Lesquels sont efficaces ?

ON A TESTÉ - En période estivale, les moustiques sont souvent un calvaire pour les vacanciers. Pour y remédier, les répulsifs pullulent en pharmacie et en grandes surfaces. Du spray corporel à la prise électrique, en passant par des objets plus farfelus tels que des bracelets ou des applications smartphones. Lesquels ne feraient pas de mal à un moustique et lesquels sont efficaces ?