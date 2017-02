Après avoir vaincu son cancer, Guillemette Jacob se bat pour accélérer la recherche

La première étude publiée grâce à l'association, en mars dernier, analyse le rôle du conjoint dans la décision de recourir (ou non) à la reconstruction mammaire. Grâce aux témoignages receuillis via Seintinelles, plusieurs enseignements ont pu en être tirés : le conjoint joue un rôle de soutien mais, dans la plupart des cas, n'est pas déterminant dans le choix d'avoir recours ou non à une reconstruction mammaire. En revanche, l'avis du médecin et le fait que la structure médicale propose ou non cette opération est déterminante. Autant de pistes pour améliorer l'accompagnement des patientes.





Une autre étude en cours vise à identifier les effets secondaires des traitements des cancers au moment de leur administration mais parfois aussi longtemps après. Et notamment les pertes de mémoire, les difficultés à se concentrer ou à trouver ses mots... L'objectif : mieux connaître ces symptômes et proposer des solutions adaptées. "Depuis le lancement, nous avons déjà mis en œuvre dix études et dix autres sont prévues rien que sur l’année 2017", se félicite la présidente du réseau Seintinelles, Guillemette Jacob.