Atteinte d’une maladie rare, ce mannequin n’hésite pas à afficher sa cicatrice

Pendant trois ans la jeune fille est trimballée de spécialistes en spécialistes avant que l’un d’eux pose enfin le diagnostic de la maladie génétique. "Ma grand-mère a vécu 70 ans avec, et ma mère 40 ans : c'est une sorte d'héritage familial", ironise la jeune fille auprès de la BBC. Entre 2014 et 2016, Victoria a subi une dizaine d’opérations chirurgicales et dû avaler des dizaines de médicaments pour traiter son hyper-mobilité articulaire qui "constituait un danger pour (son) cerveau et (sa) circulation sanguine".