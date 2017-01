Attention à votre chat, il pourrait vous transmettre la maladie d’Alzheimer

Vous n’allez plus regarder votre chat de la même manière. Actuellement, vous voyez votre fidèle compagnon à quatre pattes comme une ravissante boule de poils. Mais, d’après des chercheurs iraniens, votre matou pourrait également vous transmettre de terribles maladies. Une étude menée par une équipe de la Lorean University of Medical Sciences (Iran) révèle un lien inquiétant entre nos amis félins et l’apparition de la maladie d'Alzheimer.