Attention, les ampoules LED pourraient abîmer vos yeux !

Ainsi, les LED combinent différentes couleurs, dont la fameuse lumière bleue, pour parvenir à la lumière blanche diffusée. L’Inserm rappelle que les rayons correspondant à la lumière bleue sont plus énergétiques que les autres et plus délétères pour une durée d’exposition équivalente. Comme l’explique la scientifique : "La lumière émise par les LED engendre deux phénomènes toxiques parallèles : l'apoptose, mais également une seconde forme de mort cellulaire, la nécrose". Et, en se nécrosant, une cellule endommage ses voisines.





Pour le moment, ces conclusions ont uniquement été faites sur des rats et ne sont donc certainement pas transposables à l'identique chez l'homme. Elles n'en sont pas moins préoccupantes. "Nos cellules possèdent des mécanismes de réparation qui permettent sans doute de corriger en partie les lésions induites par les LED. Mais nous avons un capital lumière, comme notre peau possède un capital soleil", peut-on lire dans le communiqué de l'INSERM. Ces ampoules domestiques pourraient donc favoriser l’épuisement du "capital lumière" et, ainsi, encourager l’apparition d’une dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA).