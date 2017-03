Attention, les cas de varicelle sont en forte augmentation dans l’Hexagone

On se gratte de plus en plus dans l’Hexagone. La faute à la varicelle, cette maladie infectieuse extrêmement contagieuse qui touche particulièrement les enfants de moins de 5 ans. Il suffit qu’un bambin éternue sans mettre la main devant sa bouche ou fasse un bisou un peu trop baveux à l'un de ses camarades pour que le virus varicelle-zona (VZV) se propage. Dix à vingt-et-un jour plus tard, après la période d’incubation, l’enfant (ou plus rarement l’adulte) présente une fièvre, des rougeurs sur lesquelles apparaissent des vésicules. La maladie est certes bénigne mais les démangeaisons sont très inconfortables.





Alors, méfiance ! Le réseau Sentinelles, chargé de surveiller la progression des maladies, constate une multiplication des cas sur le territoire. "Le taux d’incidence des cas de varicelle vus en consultation de médecine générale a été estimé à 37 cas pour 100.000 habitants", révèle son dernier bulletin. Une activité considérée comme "modérée à forte". Mais certaines régions sont plus exposées que d’autres.