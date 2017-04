Automédication : attention aux dangers

SOINS - Le ministère de la santé alerte de plus en plus sur les risques de l'automédication. Pourtant, les Français y ont de plus en plus recours. Ils achètent des médicaments sans passer par un médecin pour les petits "bobos" du quotidien. Mais cette pratique est-elle toujours efficace ? Un produit sur deux serait inutile voire néfaste.