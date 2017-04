Son traitement anti-cancer est déremboursé, elle lance un appel aux dons pour pouvoir se soigner

Si ce traitement n’est plus remboursé, d’autres le sont. Alors pourquoi ne pas y recourir ? Lorsque le cancer a récidivé une nouvelle fois, "on a démarré le traitement avec deux molécules en novembre 2015, explique Leslie à nos confrères du Midi Libre. Il ne se passait pas grand-chose. Lorsqu’on a ajouté l’Avastin en janvier, l’amélioration a été sensible."





"Ses marqueurs tumoraux ont chuté, et le dernier scanner du mois de mars montre qu’il n’y a plus d’évolution de la maladie, confirme son médecin. Les traitements alternatifs sont plus chers (autour de 5000 euros) et on ne sait pas s’ils seront efficaces."