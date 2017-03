AVC : et si le venin d’araignée évitait les séquelles ?

Lorsqu’une partie du cerveau est brusquement privée de sang, les séquelles peuvent être très lourdes. Première cause de handicap chez l’adulte et deuxième cause de démence, l'accident vasculaire (AVC) - et ses conséquences - touche aujourd'hui près de 500.000 Français. Un suivi médical régulier est d’ailleurs indispensable pour prévenir les séquelles.





Des scientifiques australiens pourraient cependant avoir trouvé une parade. L’ingrédient secret ? Le venin d’une araignée extrêmement dangereuse appelée Hadronyche infensa. Ce poison est notamment capable de tuer une proie en l’espace de 15 minutes. Mais en séquençant le génome de ses toxines, les chercheurs lui ont découvert une vertu inattendue : celle de protéger le cerveau de l’homme. Les résultats de ces travaux ont été publiés dans la revue PNAS.