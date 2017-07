Bactérie E. Coli : rappel de steaks hachés commercialisés chez Leclerc, Auchan, Intermarché et Super U

L'entreprise de transformation Vignasse et Donney demande aux acheteurs de certains lots de steaks hachés vendus chez Leclerc, Auchan, Intermarché et Super U et dans des boucheries de 5 départements du sud-ouest de les rapporter au lieu d'achat en raison d'une contamination par la bactérie E.coli.





Un contrôle a mis en évidence dans ces produits la présence d'Escherichia coli O157:H7 dans de la viande hachée vendue en barquettes ou sous vide, portant des numéros de lot commençant par 17178 et 17179, entre le 27 juin et le 5 juillet 2017, selon un communiqué publié mercredi.