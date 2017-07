Le bassin de la Villette fermé à cause d'entérocoques : mais au fait, de quoi parle-t-on ?

La qualité de l’eau du canal de l'Ourq bonne et sans danger ? Cela ne faisait aucun doute mardi dernier, avaient rappelé les autorités lors de l'inauguration de la première piscine en eau vive de Paris, à La Villette. Mais une analyse réalisée ce week-end par la station d'alerte Fluidion a temporairement changé la donne. En cause ? "Un taux supérieur aux normes de la bactérie entérocoque" qui a entraîné ce lundi la fermeture exceptionnelle des trois bassins ouverts au public.





"Il s'agit de précautions classiques", tient à rassurer le Dr Najiby Kassis, hygiéniste à Hôpital européen Georges-Pompidou, à qui LCI.fr a demandé des précisions sur l'origine de ces micro-organismes et leurs risques pour la santé. "On peut en trouver à un taux très faible" y compris dans la mer précise-t-elle. Mais "à partir d'un certain taux de bactéries qu'on appelle coliformes et que l'on retrouve dans le tube digestif, il est plus prudent d'interdire la baignade."





Si le "risque infectieux" existe, la spécialiste souligne que ces bactéries "ne sont pas forcément très pathogènes". A l'image de d'Escherichia coli (E. coli), elles sont présentes par "milliards dans notre tube digestif. Mais, inhalées ou avalées, elles peuvent être pathogènes."