Vous oubliez souvent la pilule ? Voici les autres contraceptifs qui s’offrent à vous

Même principe que pour l’anneau vaginal : le patch se porte trois semaines consécutives et se retire la dernière semaine. Il peut être appliqué aussi bien sur le ventre, que sur les fesses, l’épaule ou encore le bras. S’il est très efficace et bien toléré, le patch a l’inconvénient d’être visible et de pouvoir se décoller. Dans ce cas, il agit encore 24 heures mais il faut le changer au plus vite. Au-delà, il faudra recourir à un contraceptif d’urgence et utiliser le préservatif. Son prix : 15 euros, non pris en charge par la Sécurité sociale.





Tous ces contraceptifs ont une efficacité de quasi 100% pour se prémunir d’une grossesse non désirée mais ils ne protègent pas des infections sexuellement transmissibles. Pour trouver la méthode qui vous convient, n'hésitez pas à en discuter avec avec votre gynécologue.