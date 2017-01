Bientôt une analyse d’urine pour connaître la qualité de son alimentation

Pour cette étude, les chercheurs ont sélectionné 19 participants en leur demandant de suivre quatre régimes spécifiques. L’urine des volontaires a ensuite été recueillie matin, midi et soir, puis analysée. A partir de 19 métabolites, des composés présents dans l’urine, les scientifiques étaient capables d’identifier un régime alimentaire sain et celui des adeptes de la malbouffe. Afin de déterminer l’exactitude des résultats, les chercheurs ont réalisé ce test sur plus de 280 personnes qui avaient dans le passé fourni des échantillons d’urine et conservé des informations sur leurs régimes alimentaires.





Actuellement, ce test reste à l’essai et d’autres recherches à plus grande échelle doivent permettre d'en développer un plus précis, afin de confirmer les résultats. Il pourrait aider les patients victimes d’une crise cardiaque à suivre une alimentation plus équilibrée, ou se révéler précieux pour les personnes diabétiques et celles qui désirent perdre du poids. Au-delà de la santé de chacun, ces tests urinaires pourraient également aider les chercheurs à avoir un suivi objectif de l’alimentation de la population, des données indispensables lors de certaines études.