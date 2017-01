Essai clinique de Rennes : ouverture d'une nouvelle enquête après l'AVC d'un autre volontaire

Il avait en effet passé une IRM cérébrale préventive à la demande du laboratoire Biotrial après le drame de janvier 2016. L'examen avait mis en évidence des lésions en lien avec un "accident cardiovasculaire non récent", sans pouvoir toutefois le dater. Une analyse réfutée par ce plaignant et sa défense, qui faisaient valoir que son AVC était une cause directe de l'essai clinique.





Sa demande de constitution de partie civile dans l'information judiciaire avait été rejetée par les juges d'instruction, conformément aux réquisitions du parquet, qui avait toutefois ouvert une enquête pour déterminer si cet accident cardiovasculaire pouvait être lié à la prise de la molécule et être daté dans le temps. Les investigations ont été confiées à la direction interrégionale de la police judiciaire de Rennes.